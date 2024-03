Presidente dos Emirados recebe as credenciais de embaixadores estrangeiros; brasileiro Sidney Leon Romeiro está na lista

ABU DHABI, 6 de março de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu as credenciais dos novos embaixadores estrangeiros nomeados para servir nos Emirados Árabes Unidos. Moataz Abdullah Al Fahim, embaixador dos EAU em Mianmar, também fez o juramento legal perante o líder do país.

Durante a cerimônia em Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan deu as boas-vindas aos embaixadores, desejando-lhes sucesso em suas funções e no avanço das relações entre os EAU e seus respectivos países em todos os campos. O presidente emirático afirmou que as entidades dos EAU apoiarão e facilitarão o trabalho dos embaixadores. Enfatizou a dedicação dos Emirados Árabes Unidos em aprimorar seus laços com países de todo o mundo, com base no respeito mútuo, na cooperação e nos interesses compartilhados. Mohamed bin Zayed também destacou os esforços dos Emirados Árabes Unidos para promover o desenvolvimento e a prosperidade para o benefício de todos.

O líder emirático recebeu as credenciais de Fredrik Florén, embaixador do Reino da Suécia; Sidney Leon Romeiro, embaixador da República Federativa do Brasil; Sultan bin Abdullah Al Anqari, da Arábia Saudita; Gervais Moumou, de Seychelles; Tuula Yrjölä, da Finlândia; Renso Herrera Franco, da República Dominicana; Ahmed El Tazi, do Marrocos; Souleymane Konaté, de Burkina Faso; Ridwaan Jadwat, da Austrália; e Sekou Cherifke Camara, da República da Guiné.