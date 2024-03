Emirados Árabes Unidos condena a aprovação de novos assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém por Israel

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente a aprovação do governo israelense que prevê a construção de 3.500 novas unidades de assentamento na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental ocupada. O país expressou rejeição a todas as medidas destinadas a alterar o status histórico e legal do Território Palestino Ocupado.

Em uma declaração, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) manifestou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as práticas que violam as resoluções sobre legitimidade internacional, que ameaçam uma escalada e uma instabilidade ainda maiores na região e impedem os esforços para alcançar a paz e a estabilidade.

O ministério enfatizou a necessidade de apoiar todos os esforços regionais e internacionais para avançar o processo de paz no Oriente Médio, bem como acabar com as práticas ilegais que ameaçam a solução de dois Estados e o estabelecimento de um Estado palestino independente. O MoFA reiterou o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com a promoção da paz, da justiça e da realização dos direitos do povo palestino.