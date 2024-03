Emirados Árabes Unidos e Egito continuam a lançar ajuda humanitária no norte de Gaza

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos e a República Árabe do Egito continuaram a lançar ajuda humanitária e de emergência no norte da Faixa de Gaza. O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou a implementação do quarto lançamento aéreo de ajuda humanitária e de socorro, realizado pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e pela Força Aérea Egípcia no norte da Faixa de Gaza, como parte da operação "Birds of Goodness" (Pássaros da Bondade), que visa aliviar o sofrimento do povo palestino devastado pela guerra.

Equipes conjuntas dos dois países realizaram a operação usando aeronaves que transportaram cerca de 53 toneladas de alimentos e ajuda médica, elevando o total para 169 toneladas desde o lançamento da operação. O auxílio faz parte da operação humanitária "Gallant Knight 3", lançada em 5 de novembro de 2023, de acordo com as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A operação, que se estenderá por várias semanas, mostra o nível de coordenação entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito para apoiar o povo de Gaza. Ela também se enquadra na estrutura da solidariedade árabe para ajudar o povo palestino, tendo em vista as circunstâncias na Faixa de Gaza.