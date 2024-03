Governante de Dubai emite lei sobre tributação de bancos estrangeiros no emirado

A lei especifica as etapas para notificar os resultados da auditoria fiscal. Além disso, permite que a entidade tributável apresente objeções ao Departamento de Finanças de Dubai com relação ao valor do imposto ou das multas impostas a ela, sujeito a determinadas condições detalhadas na lei.

De acordo com a legislação, o presidente do Conselho Executivo de Dubai emitirá uma decisão sobre os atos considerados como violações dessa Lei e as penalidades impostas por violações. O total das penalidades impostas não deve exceder AED500 mil. A multa será dobrada em caso de violações repetidas dentro de dois anos, até o máximo de AED 1 milhão. Essa nova lei se aplica ao ano fiscal que se inicia após sua promulgação.

O diretor-geral do Departamento de Finanças também emitirá as decisões necessárias para implementar as disposições desta Lei, que serão publicadas no Diário Oficial. A nova lei anula o Regulamento No. (2) de 1996 ou qualquer outra legislação que possa contradizê-la. As decisões e memorandos emitidos para implementar o Regulamento No. (2) de 1996 permanecerão em vigor até a emissão de novas decisões que o substituam. A Lei nº (1) de 2024 sobre tributação de bancos estrangeiros que operam em Dubai entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.