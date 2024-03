Emirados Árabes Unidos dá as boas-vindas ao Ramadã com preparação total e diversas festividades

Além disso, o programa deste ano inclui uma conferência científica com foco em "O Alcorão Sagrado e os Horizontes das Ciências Cósmicas e os Esforços dos Emirados Árabes Unidos para Servi-lo". Participarão acadêmicos convidados e especialistas de instituições relevantes. Além disso, a 27ª edição do Prêmio Internacional do Alcorão Sagrado de Dubai continuará, com competições de memorização do Alcorão. Além disso, a 10ª edição do Prêmio de Ciências e Memorização do Alcorão sediará várias competições locais e internacionais que atenderão a diversas categorias, demografias, gêneros e idades durante o mês do Ramadã.

Majalis do Ramadã

Os Majalis do Ramadã dos EAU, que misturam aspectos religiosos, culturais e tradicionais, envolvem altos funcionários e figuras públicas, destacando a unidade da sociedade dos Emirados. A 13ª edição do Ministério do Interior, com o tema "Sociedade Emiradense: Raízes Antigas, Horizontes Globais", começará no início do Ramadã, com 21 sessões em todos os Emirados. Com foco nos valores do país e nas conquistas globais, esses conselhos abordarão "Família: o pilar da sociedade", "Sistema de valores dos Emirados" e "Comunidades digitais".

Proteção ao consumidor

Durante o Ramadã, os Emirados Árabes Unidos experimentam um aumento na atividade de compras, levando as autoridades de proteção ao consumidor a garantir a prontidão do mercado e a disponibilidade de produtos. O Ministério da Economia confirma o amplo fornecimento para o Ramadã, proibindo aumentos de preços sem aprovação. Uma equipe nacional vai monitorar os preços de produtos essenciais no futuro próximo.

Horário de trabalho