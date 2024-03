Emirados Árabes Unidos e Egito realizam o sexto lançamento aéreo de ajuda em Gaza sob o lema "Birds of Goodness"

ABU DHABI, 9 de março de 2024 (WAM) -- O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou a implementação do sexto lançamento aéreo de ajuda humanitária e de socorro pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e pela Força Aérea Egípcia no norte da Faixa de Gaza para aliviar o sofrimento dos irmãos palestinos e ajudá-los a superar as difíceis circunstâncias que estão enfrentando.

Equipes conjuntas de ambos os países realizaram a sexta operação de lançamento aéreo usando aeronaves que transportaram 62 toneladas de alimentos e ajuda médica para o norte de Gaza, elevando o total de ajuda lançada desde o lançamento da operação "Birds of Goodness" para 293 toneladas de ajuda humanitária e de socorro. A "Birds of Goodness", que continuará por várias semanas, incorpora o alto nível de coordenação conjunta entre os Emirados e o Egito.

A quantidade de suprimentos fornecidos pelos EAU à Faixa de Gaza chegou a mais de 21 mil toneladas, transportadas por mais de 200 voos e mais de 520 caminhões, além de dois navios.