Fundação Emirates e PureHealth lançam a iniciativa Active Abu Dhabi

Impulsionada pelo Pura, o aplicativo de longevidade abrangente e personalizado da PureHealth, habilitado para IA, a colaboração entre a PureHealth e a Active Abu Dhabi está definida para impactar a comunidade, incentivando uma sociedade mais dinâmica e resiliente, onde o bem-estar individual é priorizado. O Pura dará acesso a desafios, mas também recompensará a participação com incentivos, melhorando o envolvimento geral na Active Abu Dhabi e o progresso em direção a um estilo de vida mais saudável. A parceria está alinhada com a missão da PureHealth de promover a longevidade para todos e incentivar as pessoas a melhorar sua saúde holística e seu bem-estar geral.

Ahmed Al Shamsi, CEO da Fundação Emirates, disse que essa parceria entre a PureHealth e a Active Abu Dhabi é um marco significativo dos esforços coletivos para promover mudanças positivas. "Ao unirmos nossa experiência e recursos, não estamos apenas forjando uma colaboração; estamos iniciando um movimento em direção a uma comunidade mais saudável e conectada. Juntos, redefiniremos o que é possível na promoção da saúde, do bem-estar e do envolvimento da comunidade, estabelecendo um novo padrão para parcerias impactantes em Abu Dhabi e em outros lugares", destacou.

Shaista Asif, CEO do Grupo PureHealth, ressaltou que "na PureHealth, nossa visão é promover a longevidade para liberar tempo para a humanidade, para que as pessoas vivam vidas mais longas, mais saudáveis, mais felizes e mais completas." E continuou dizendo que "por meio de nossa colaboração com a Active Abu Dhabi, estamos nos aproximando da concretização dessa visão de uma comunidade vibrante e preocupada com a saúde que prioriza o bem-estar." Asif afirmou acreditar no aproveitamento do poder transformador da comunidade para promover a atividade física, gerando um efeito cascata de benefícios para a saúde em todas as idades e estilos de vida. "Temos orgulho de sermos parceiros em uma iniciativa tão significativa", disse.

Mansour Al Dhaheri, fundador da Active Abu Dhabi, enfatizou que "a empresa se esforça para unir a comunidade por meio da atividade". A parceria com a PureHealth expande nosso alcance e amplia nosso impacto à medida que defendemos a saúde e o bem-estar como pilares fundamentais de uma vida plena, acrescentou. "Juntos, podemos inspirar ainda mais pessoas a adotar um estilo de vida ativo e colher seus inúmeros benefícios", afirmou.

O First Steps é o próximo evento do Active Abu Dhabi em um calendário anual, um desafio de caminhada de 14 dias, que começará em 18 de março de 2024 no Parque Umm Al Emarat. O evento será aberto a pessoas de todos os níveis de condicionamento físico e os participantes poderão acessar uma série de desafios e informações diárias, além de prêmios e incentivos que estarão vinculados aos respectivos desafios.

O local estará aberto diariamente durante o período de 14 dias, das 15h às 18h e das 20h às 23h, por duas semanas, a partir de segunda-feira, 18 de março de 2024. Os participantes podem entrar no parque gratuitamente para participar pessoalmente ou podem acompanhar virtualmente de qualquer lugar por meio do aplicativo Pura.