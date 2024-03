Jusoor Internacional destaca o perigo de informações falsas em zonas de conflito e a necessidade de serem combatidas

GENEBRA, 9 de março de 2024 (WAM) -- A Jusoor Internacional para Mídia e Desenvolvimento, uma organização não governamental e sem fins lucrativos, organizou um evento à margem da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos intitulado "Informações falsas em zonas de conflito".

As intervenções dos palestrantes enfatizaram a gravidade do fenômeno e a extensão com que as informações falsas afetam comunidades, povos, indivíduos e suas vidas. E também destacaram a necessidade de serem combatidos por meio de medidas que impeçam os disseminadores desse tipo de notícia, especialmente à luz do desenvolvimento tecnológico atual e do impacto da inteligência artificial quando usada no campo da mídia.

Mohamed Al Hammadi, presidente da Jusoor Internacional para Mídia e Desenvolvimento, observou a crescente ameaça de informações falsas e enganosas na mídia. Ele destacou o papel crucial da mídia, dos jornalistas e das organizações no combate a esse problema, especialmente na verificação de informações compartilhadas nas mídias sociais para evitar que a desinformação distorça os fatos e prejudique a credibilidade. Al Hammadi alertou sobre o impacto prejudicial das informações falsas no jornalismo, sua credibilidade e a possibilidade de transformar uma causa justa em algo oposto a isso quando amplamente divulgado.