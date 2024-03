Embaixada dos EAU, Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, Agência Espacial dos Emirados e NASA celebram colaboração para expandir exploração espacial

E acrescentou que "os Emirados Árabes Unidos têm orgulho de trabalhar com parceiros nos EUA para desenvolver o entendimento coletivo da humanidade sobre o cosmos", disse o embaixador dos Emirados nos EUA. "Do programa Gateway à exploração da atmosfera de Marte, a parceria entre nossas duas nações continua a se fortalecer cada vez mais. Nem mesmo o céu é o limite para nossas ambições compartilhadas", declarou Yousef Al Otaiba.

Por meio da cooperação com a NASA, instituições de pesquisa dos EUA e o setor aeronáutico em geral, os Emirados desenvolveram um programa espacial que alcançou realizações notáveis em um período de tempo relativamente curto. Em 2021, a Missão Marte dos Emirados Árabes Unidos "Hope Probe" começou a orbitar com sucesso o Planeta Vermelho, fornecendo a visão mais detalhada da atmosfera marciana. O MBRSC e a NASA também colaboraram em iniciativas de voos espaciais tripulados. Em 2019, o astronauta Hazzaa Al Mansoori se tornou o primeiro emiradense a voar para o espaço durante uma curta missão na Estação Espacial Internacional (ISS), durante a qual colaborou com a NASA para realizar experimentos e ações educacionais.

Um segundo astronauta dos Emirados, o Dr. Sultan Saif Al Neyadi, que foi recentemente nomeado ministro de Estado para Assuntos da Juventude dos EAU, foi lançado à ISS em 2023 como parte da Missão SpaceX Crew-6 da NASA, liderando pesquisas científicas para avançar o conhecimento humano e melhorar a vida na Terra. Sua permanência de seis meses a bordo da ISS marcou a primeira missão espacial de longa duração do mundo árabe; ele também realizou a primeira caminhada espacial de um astronauta árabe. Dois candidatos a astronauta dos Emirados Árabes Unidos, Nora AlMatrooshi e Mohammad AlMulla, também concluíram recentemente seu treinamento no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, e receberam seus distintivos de astronauta.

AlNeyadi afirmou que "a parceria com os EUA, especialmente na exploração espacial, é um registro do potencial da humanidade quando unida em um objetivo comum". O astronauta e ministro de Estado para Assuntos da Juventude dos EAU destacou que "juntos, embarcamos em uma jornada transformadora que transcende fronteiras, impulsionando uma nova era de descoberta e inovação." E continuou dizendo que "os marcos de colaboração que alcançamos, desde as missões pioneiras de voos espaciais até as parcerias tecnológicas, refletem a visão compartilhada e o compromisso de nossas nações com o avanço do conhecimento para o benefício de toda a humanidade", ressaltou.

O diretor-geral da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, Salem Butti Al Qubaisi, enfatizou que "a cooperação internacional no espaço, inclusive por meio da parceria EAU-EUA, é fundamental para a realização e o avanço científico." E destacou que "nossas parcerias com a NASA, a Administração Federal de Aviação e várias instituições de pesquisa dos EUA fortalecem a cooperação em apoio à nossa visão e estratégia compartilhadas para melhorar a segurança e a proteção no espaço, expandir o escopo da pesquisa científica internacional e desenvolver novas tecnologias que contribuam para melhorar a vida humana", observou.

A crescente parceria entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos vai além dos voos espaciais tripulados e da eclusa de ar Gateway, para observação da Terra, resiliência climática e exploração de Marte e do Cinturão de Asteroides, entre muitas outras áreas. Para o secretário-executivo do Conselho Espacial Nacional, Chirag Parikh, "os EUA também se orgulham do fato de que nossa parceria com os Emirados Árabes Unidos se estende ao uso seguro e responsável do espaço por meio dos Acordos Artemis." Ele disse que há infinitas possibilidades de cooperação entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos no espaço, "e temos muito orgulho de chamar nossos parceiros dos Emirados de amigos e colaboradores ao longo do caminho."