Emirados Árabes Unidos e Egito realizam o sétimo lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza





ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) -- O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou a implementação do sétimo lançamento aéreo de ajuda humanitária e de socorro pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e pela Força Aérea Egípcia no norte da Faixa de Gaza, como parte da operação "Birds of Goodness", que visa aliviar o sofrimento do povo palestino devastado pela guerra.