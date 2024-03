Ministro do Exterior dos EAU e homóloga canadense discutem os últimos acontecimentos regionais

DUBAI, 10 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores dos Emirados, discutiu com Mélanie Joly, ministra das Relações Exteriores do Canadá, os últimos acontecimentos no Oriente Médio, com foco em Gaza e nas suas repercussões humanitárias.

O encontro e a recepção do xeique Abdullah à ministra Joly aconteceram em Dubai, onde os dois lados trocaram opiniões sobre uma série de questões de interesse mútuo.

O xeique Abdullah bin Zayed enfatizou a importância de aumentar os esforços da comunidade internacional para alcançar um cessar-fogo sustentável, destacando a prioridade urgente de ampliar a resposta humanitária às necessidades do povo palestino e a necessidade de fornecer proteção a todos os civis e acabar com o extremismo, a tensão e a violência na região.