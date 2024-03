Organização Superior Zayed começa a receber pesquisas científicas para apresentar no Congresso Mundial de Reabilitação 2024

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Organização Superior Zayed (ZHO, na sigla em inglês) para Pessoas Determinadas, o emirado de Abu Dhabi sediará, pela primeira vez na região do Oriente Médio, o Congresso Mundial de Reabilitação 2024 sob o tema "Trabalho e Emprego".

A conferência será realizada de 23 a 25 de setembro de 2024, organizada pela ZHO no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), reafirmando seu status de destino preferencial para reuniões, conferências e exposições globais e confirmando sua liderança na atração de atividades e eventos internacionais.

A organização anunciou o início do recebimento de pesquisas e apresentações científicas com o objetivo de enriquecer o conhecimento e as experiências dos participantes da conferência.