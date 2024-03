Ramadã nos Emirados Árabes Unidos: Previsão indica clima agradável apesar do aumento gradual da temperatura

Os padrões de vento seguirão um padrão previsível, com ventos do sul predominando à noite e pela manhã, mudando para ventos do noroeste (brisas terrestres e marítimas) à tarde e à noite. A velocidade do vento pode aumentar com a mudança dos sistemas de pressão, ocasionalmente causando tempestades de poeira. A velocidade média do vento é de cerca de 13 km/h, com a possibilidade de rajadas mais fortes que podem chegar a 123 km/h.

As horas de jejum aumentarão gradualmente durante o Ramadã. Os residentes podem esperar que os períodos de jejum comecem em torno de 13 horas e 14 minutos no início do mês, estendendo-se para aproximadamente 13 horas e 57 minutos no final. Esse período pode variar um pouco, dependendo do local específico.