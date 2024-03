Xeica Fatima parabeniza esposas de líderes árabes e islâmicos pelo mês sagrado do Ramadã

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) -- A xeica Fatima bint Mubarak, a Mãe da Nação, presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), presidente do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e presidente Suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF) enviou mensagens de felicitações às esposas de presidentes, reis, príncipes e líderes dos países árabes e islâmicos pelo advento do Mês Sagrado do Ramadã.

A xeica Fatima desejou a elas boa saúde, felicidade e mais progresso, prosperidade, orgulho e glória para as nações árabes e muçulmanas.