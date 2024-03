Mercado de construção dos EAU avaliado em US$ 94 bilhões em 2023, revela relatório

ABU DHABI, 12 de março de 2024 (WAM) -- O mercado de construção dos Emirados Árabes Unidos foi avaliado em US$ 94 bilhões em 2023 - e deve registrar uma taxa média de crescimento anual de mais de 3% entre 2025 e 2028, de acordo com um relatório divulgado pela GlobalData, uma empresa de consultoria e análise de dados, com sede em Londres. O crescimento é atribuído ao aumento dos investimentos em infraestrutura de transporte e energia renovável, com melhorias no mercado de veículos elétricos, de acordo com o relatório.

A construção residencial lidera os dados do ano passado, de acordo com o relatório. O documento indicou que o setor imobiliário continuou seu impulso de crescimento, com expectativas de que o setor manterá boas taxas de crescimento durante o ano corrente de 2024, apoiado pelo lançamento de projetos de infraestrutura qualitativa e investimentos do governo e do setor privado.