Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chipre discutem a crise humanitária de Gaza e iniciativa de corredor marítimo para entrega de ajuda

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) - O presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com Nikos Christodoulides, presidente da República do Chipre, para discutir as relações bilaterais entre os dois países e analisar os últimos acontecimentos na região, particularmente a crise humanitária na Faixa de Gaza.

O telefonema abordou a iniciativa anunciada recentemente pelos Emirados Árabes Unidos, Chipre, Comissão Europeia, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos relacionada à ativação de um corredor marítimo para fornecer a ajuda necessária e urgente para lidar com a escalada da crise humanitária na Faixa de Gaza.

O plano se baseia na Iniciativa Amalthea, anunciada recentemente pelo Chipre, que delineia um mecanismo para o transporte seguro de ajuda por mar do Chipre para Gaza e que constitui uma parte fundamental desses últimos esforços conjuntos para estabelecer um corredor marítimo de entrega de ajuda. As nações participantes trabalharão em colaboração com Sigrid Kaag, coordenadora sênior das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Reconstrução em Gaza, que supervisiona a facilitação, a coordenação e a verificação do fluxo de ajuda para Gaza.