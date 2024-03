Presidentes dos Emirados e da Comissão Europeia discutem a crise de Gaza e os esforços para ativar o corredor marítimo para levar ajuda ao enclave

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) - O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, discutiu, em uma ligação telefônica, vários aspectos da cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia e formas de aprimorar essas relações para atender aos interesses mútuos de ambas as partes com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia,

Durante a conversa, os dois lados analisaram várias questões de interesse mútuo, com foco especial na situação no Oriente Médio e na piora da crise humanitária na Faixa de Gaza. Eles afirmaram a importância da iniciativa recentemente anunciada pelos Emirados Árabes Unidos, Chipre, Comissão Europeia, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos relacionada à ativação de um corredor marítimo para entregar ajuda humanitária ao enclave. Os lados enfatizaram a necessidade de desenvolver e integrar outras iniciativas e esforços com o objetivo de fornecer assistência suficiente e sustentável aos residentes de Gaza.

Durante o telefonema, Mohamed bin Zayed reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de trabalhar com várias partes, incluindo a Comissão Europeia, para garantir a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza em meio à situação humanitária enfrentada pelos palestinos na área, que exige uma ação urgente e coletiva para ser resolvida. O líder destacou a importância de se trabalhar para um cessar-fogo imediato em Gaza, evitando uma escalada ainda maior na região e avançando em direção a uma paz justa e abrangente baseada na solução de dois Estados.