Litografias de Picasso e Modigliani são presenteadas à NYU Abu Dhabi

ABU DHABI, 24 de janeiro de 2024 (WAM) -- A NYU Abu Dhabi recebeu duas obras de alguns dos mais importantes artistas modernos da Europa. As litografias incluem: Femme nue au bonnet turc, de Pablo Picasso, e Portrait de Jeanne Hébuterne, de Amedeo Modigliani.

Mariët Westermann, vice-reitora da NYU Abu Dhabi, manifestou gratidão aos doadores, Fairouz e Jean-Paul Villain. Acrescentou que o casal de filantropos é um verdadeiro conhecedor de arte e organizador da comunidade artística dos Emirados Árabes Unidos e que, há muito tempo, apoia a NYU Abu Dhabi e a Galeria de Arte. "Desde o início de nossa instituição, as artes têm sido fundamentais para a educação, a pesquisa, o envolvimento da comunidade e as parcerias com outras instituições culturais dos Emirados Árabes Unidos. Esse lindo presente é outro marco para nossa história e missão como uma instituição abrangente de ensino superior e pesquisa", disse.

A cerimônia de agradecimento da NYUAD contou com a presença de líderes e professores da NYU Abu Dhabi, membros do Círculo Consultivo da Galeria de Arte da NYU Abu Dhabi e membros importantes da equipe do Projeto Guggenheim Abu Dhabi.