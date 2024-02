Autoridade dos Museus de Sharjah participa do 'UAE Innovates 2024'

No Museu de Arqueologia de Sharjah, a iniciativa "Innovation in Living" transportará os visitantes de volta no tempo, mostrando a antiga era humana e os métodos de sobrevivência que levaram ao desenvolvimento dos primeiros assentamentos. A iniciativa destaca a evolução da agricultura por meio da inovação humana no sistema de irrigação Al Falaj, a caça, o uso de ferramentas ornamentais e as complexidades da vida cotidiana nos tempos antigos. Ela apresenta atividades interativas, visitas guiadas e workshops, incluindo o Flint Stocks Workshop, o Glazed Pottery Workshop e o Al Aflaj Workshop.

O "Innovation in Science" (Inovação na ciência), apresentado no Museu da Civilização islâmica de Sharjah, celebra as notáveis contribuições dos estudiosos muçulmanos em matemática, física, astronomia e medicina, por meio da Galeria de Ciência e Tecnologia Ibn Al-Haytham, que destaca inovações científicas que influenciaram a civilização humana.

Uma das realizações científicas islâmicas é o Relógio Elefante, inventado por Ibn Al-Razzaz Al-Jazari, que será explorado por meio de um workshop prático. Além disso, há várias atividades, visitas guiadas e telas interativas. Em uma homenagem à inclusão, a iniciativa Inovação em Diversidade e Inclusão no Museu da Civilização Islâmica de Sharjah apresentará um tour tátil. Projetado para visitantes com deficiência visual, esse passeio incluirá modelos das coleções do museu, proporcionando uma experiência de aprendizado prático ao tocar e manusear réplicas para obter mais contexto e conhecimento. Etiquetas e livretos em braile são fornecidos para uma experiência tátil rica em antiguidades e civilização islâmica. Além disso, o local oferecerá uma visita guiada em linguagem de sinais para visitantes com deficiências auditivas em 18 de fevereiro, garantindo uma experiência cultural inclusiva para todos.