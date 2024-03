Celebração do Ramadã da Cultura de Dubai abraça tradição e promove a doação

Por meio da quinta edição da iniciativa, sob o slogan "Celebrating the Gift of Giving" (Celebrando o Dom de Doar), a Dubai Culture tem como objetivo apoiar os membros carentes da comunidade, incentivando o público a doar refeições Iftar e Suhoor e caixas Ramadan Talabat Mart usando o restaurante virtual Ramadan Heroes no aplicativo Talabat EAU, para serem entregues com segurança e rapidez aos beneficiários em todo o país, em coordenação com as equipes de campo do Crescente Vermelho dos Emirados.

Shaima Rashed Al Suwaidi, diretora do Departamento de Marketing e Comunicação Corporativa da Dubai Culture, destacou a profunda solidariedade humanitária inerente à comunidade local, sintetizada pela iniciativa Ramadan Heroes, dizendo que com seus projetos e iniciativas, a "Autoridade continua a cumprir sua missão social, promovendo um espírito de solidariedade pública, aprimorando a cultura de doação e fortalecendo os laços de compaixão, contribuindo para aliviar os fardos dos menos favorecidos e atendendo às suas necessidades e exigências durante o mês sagrado", afirmou ela.

O Ramadan Heroes celebra os valores autênticos da doação e oferece uma plataforma para o engajamento filantrópico, reforçando assim a postura humanitária global dos Emirados. "Com o apoio da Autoridade, do ERC e da Talabat EAU, a iniciativa tem um impacto social significativo, reforçando a tolerância e promovendo a cultura da generosidade, que é parte integrante do tecido social dos Emirados", disse.

A Dubai Culture também está organizando uma série de atividades em seus ativos, com o tema Ramadan Nights, a primeira das quais será celebrada no Museu Etihad nos dias 15 e 16 de março, girando em torno do envolvimento dos EAU no desenvolvimento e na construção da estação espacial lunar. Haverá uma série de shows de entretenimento e workshops em colaboração com o Grupo Dubai Astronomy e o Gulf Photo Plus, permitindo que os visitantes explorem os segredos do espaço e dos planetas por meio de um planetário móvel e estações de observação com telescópios.

Como parte do Ramadan Nights, os visitantes do Museu Al Shindagha, o maior museu do patrimônio histórico dos Emirados Árabes Unidos, terão a oportunidade de experimentar, de 22 a 31 de março, várias atividades ligadas ao Ramadã inspiradas no patrimônio histórico local. A Casa de Artesanato Tradicional sediará um workshop sobre a fabricação tradicional de "Mukhawara", apresentando as características do traje tradicional e os bordados associados. Na oficina "Safeefa Rug Tufting", os participantes aprenderão técnicas de tecelagem de tapetes usando folhas de palmeira. Os visitantes da Casa de Perfume descobrirão os segredos da fabricação de velas perfumadas e métodos de design de chaminés ecologicamente corretos, além de criar fragrâncias exclusivas. Oficinas interativas para as crianças em artes criativas usando gesso ensinam a preparação de henna e sobre a confecção de joias tradicionais dos Emirados, além de oferecer brincadeiras com jogos folclóricos como 'Al Karabi' e Tug of War.

Com o "Bu Tebaila Walk", a Dubai Culture revive a tradição dos "Passos do Suhoor". Famílias e crianças terão a oportunidade de acompanhar Bu Tebaila em um passeio pelas casas do bairro histórico de Al Shindagha, entoando canções e rimas folclóricas tradicionais. A Autoridade, em colaboração com a iniciativa 'EmpowerHer', organizará um mercado de Ramadã com uma ampla variedade de produtos feitos por talentos criativos para incentivar a mostrar seu trabalho publicamente. Durante 10 dias, o Centro de Visitantes do museu se transformará em uma área onde os visitantes se reunirão para aproveitar a atmosfera do Ramadã e as refeições especiais do Suhoor oferecidas por vários fornecedores, incluindo o Chef Maitha, Dubai Food Babes, Sultan Eats e outros.