Eventos do governo Tarcísio em Barretos viram atos de exaltação a Bolsonaro

Um dia após deixar o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou nesta sexta-feira, 25, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em solenidade na cidade de Barretos, no interior do Estado. Ao lado do chefe do Executivo estadual, Bolsonaro participou da entrega de moradias populares e das inaugurações de uma estrada e de uma delegacia. Mais tarde, o ex-presidente receberá uma homenagem na Festa do Peão, evento mais tradicional da cidade, e que virou point de políticos ao longo de décadas. Essa solenidade deve ser restrita apenas a convidados.

Com 62,8% dos votos válidos no segundo turno em Barretos no último pleito, Bolsonaro foi à cidade falar para uma plateia majoritariamente alinhada com o seu discurso. Assim, o que deveria ser um momento de marca para a gestão Tarcísio, visto que as inaugurações foram marcadas no aniversário de 169 anos de Barretos, se transformou em um evento de promoção do ex-presidente junto a sua base política.

Em uma fala breve, Bolsonaro classificou o governador Tarcísio como um homem de "visão, trabalho e dedicação". Ele também aproveitou o momento para defender feitos da própria gestão, como a implementação do Pix, feita pelo Banco Central após estudos que começaram ainda no governo de Michel Temer. Por sua vez, Tarcísio manifestou gratidão pelo padrinho político. "Minha alegria hoje é maior porque a gente tá aqui em Barretos com esse grande homem, para quem devo muito", disse o governador sobre Bolsonaro.

O ex-presidente recebeu o convite para participar dos eventos diretamente de Tarcísio, ex-ministro e aliado político de Bolsonaro. Eles chegaram juntos nas cerimônias, em uma comitiva com a prefeita de Barretos, Paula Lima (PSD), secretários de Estado, deputados estaduais e outras autoridades.

Bolsonaro, que vive no centro de investigações e polêmicas relacionadas à venda e apropriação de presentes recebidos no cargo de presidente, como joias de luxo, e também vê o cerco se fechar contra seu filho Jair Renan, alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta semana, não quis falar com a imprensa.