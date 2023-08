USDA corrige: exportadores dos EUA relatam vendas de 120 mil t de soja à China

São Paulo, 25 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou que o volume de soja vendido por exportadores para a China foi de 120 mil toneladas, e não 121 mil toneladas como informado pela manhã.

As vendas de 120 mil toneladas de soja para a China são com entrega no ano comercial 2023/24, como informou o USDA.

O ano comercial 2023/24 começa em 1º de setembro de 2023.