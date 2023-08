Alarme falso de sequestro em avião: Congonhas ainda tem voos cancelados neste sábado

A Azul também afirmou que, após retorno à normalidade, a aeronave seguiu para posição de destino. "Os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança".

Entenda o incidente

Segundo a Infraero, a cabine de comando do voo da Azul informou equivocadamente à torre de controle do aeroporto um código que trata de "apoderamento ilícito", indicativo para sequestro de aeronave.

Com alerta, a Polícia Federal iniciou o protocolo de segurança após o pouso da aeronave e as atividades do aeroporto foram suspensas. Cerca de 20 voos foram afetados durante a intervenção e dezenas de outros após o fim dela, por conta da readequação da escala de pousos e decolagens. As atividades do aeroporto foram retomadas às 21h49.