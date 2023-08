Homicídios têm queda histórica em SP, enquanto furtos chegam a pico recorde em julho

Ao todo, São Paulo acumula 1.489 homicídios dolosos entre janeiro e julho deste ano. O total representa uma queda de 9,97% em relação ao mesmo período de 2022, quando os casos desse tipo tinham chegado a 1.654 em todo o Estado.

Os furtos registrados em São Paulo também atingiram um patamar histórico no último mês, mas na tendência inversa. Foram 46.379 casos no Estado apenas em julho. Assim, o total de registros nos sete primeiros meses deste ano chegou ao recorde de 333.052, o maior para o período desde que a série histórica começou, em 2001.

Este é também o maior pico para ocorrências de furtos em julho desde 2008, quando o total chegou a 47.652 notificações. Nos sete primeiros meses daquele ano, entretanto, o acumulado ainda ficou menor do que o atual.

De forma tímida, os roubos também diminuíram no Estado e chegaram a 18.307 registros em julho, uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No comparativo com o mês anterior, o aumento é de apenas 200 casos.

Os estupros cometidos no Estado também tiveram uma leve queda em julho, com 1.061 casos registrados, o que representa apenas dez ocorrências a menos que o mesmo período do ano anterior.