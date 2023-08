Motorista lesionado por aparelho de academia no Ceará diz que voltou a sentir as pernas

Regilânio da Silva Inácio, motorista de aplicativo que sofreu uma lesão grave na coluna após ser atingido por um equipamento de 150 quilos em uma academia de Juazeiro do Norte (CE) no início de agosto, afirmou que voltou a sentir parcialmente as pernas.

Em entrevista ao portal G1, ele relatou que tem feito sessões de fisioterapia de segunda a sexta e tem recuperado a sensibilidade na parte externa das duas coxas, onde já consegue reconhecer quando é tocado.

"Já consegui perceber diferença na sensibilidade. Após a cirurgia, eu não sentia nada da cintura para baixo. Agora, já estou sentindo na lateral das coxas. A sensibilidade, a cada dia que passa, está aumentando. Se alguém toca, passa o dedo, eu já sinto", disse. O Estadão tentou contato com o motorista para uma entrevista, mas ainda não teve retorno.

Ao site G1, ele diz ter esperanças de conseguir voltar a andar, apesar de os médicos afirmarem que a probabilidade é de aproximadamente 1%.

Ele contou que tem se dedicado totalmente à recuperação e recebido apoio de três profissionais de fisioterapia com especialidades distintas: em fortalecimento do tronco, das pernas e em acessibilidade. "Eles dizem que estou reagindo muito bem. Eles estão bem otimistas", afirmou Inácio ao portal.

Entenda o caso

Na manhã de 4 de agosto, Inácio foi atingido nos ombros e nas costas por uma máquina chamada "hack squat", usada para agachamento convencional, que caiu sobre ele. Ele foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio, de Barbalha, município vizinho.

No dia seguinte ao acidente, passou por cirurgia e seu quadro de saúde permanece estável, apesar do diagnóstico apontar que tem poucas chances de voltar a andar. "Sobre a lesão grave na coluna lombar, o paciente tem menos de 1% de chance de voltar a andar", disse em nota a rede de saúde particular, na ocasião.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rapaz sentado na plataforma do aparelho de musculação. Instantes depois, a parte superior da máquina se solta e o atinge. Pessoas ao redor correm em direção ao Inácio, na tentativa de ajudá-lo.

Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o hospital. O aparelho estava com uma carga de ao menos 150 quilos, no momento em que acertou Inácio próximo a nuca. Em nenhum momento, ele ficou inconsciente.

Em nota, a academia 220 FIT esclarece que o aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento. "A máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários", afirmou a academia.

"Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências. O aluno foi hospitalizado e a academia não se ausentou nem irá se ausentar de suas respectivas responsabilidades", disse ainda o estabelecimento, que afirmou estar disponível para esclarecimentos legais.