Mulher é presa em flagrante suspeita de matar e esquartejar a filha de 8 anos na zona sul de SP

A Polícia Militar prendeu em flagrante, no sábado, 26, uma mulher de 30 anos que, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, confessou ter matado a filha de oito anos. De acordo com a polícia, o corpo da criança foi desmembrado e colocado na geladeira e em uma caixa térmica da casa no Jardim Aracati, na zona sul da capital.

Segundo a polícia, há indícios de que o crime tenha acontecido no início do mês na zona leste da capital, onde a família morava. A acusada teria dito à polícia que decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o ex-marido e pai da criança. Sem saber como se desfazer do corpo, ela decidiu colocá-lo na geladeira da casa.

Durante a mudança para a região do Capão Redondo, vizinhos que ajudaram com os móveis se assustaram com o peso da geladeira e o sumiço da criança e acionaram a polícia. A ex-sogra da mulher e avó da criança encontrou o corpo quando foi visitar o novo endereço em um momento em que a mulher não estava em casa.

A mãe confessou que usou drogas pouco antes do crime, mas negou a participação de um cúmplice. O caso foi registrado como homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil e pela vítima ser menor de idade e não ter possibilidade de defesa. A suspeita responderá ainda por ocultação de cadáver.

A investigação será feita pelo 47º DP, do Capão Redondo. O delegado responsável já apresentou um pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.