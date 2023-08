Padre Júlio Lancellotti recebe bilhete com ofensas e ameaça: Seu dia de reinado vai acabar

O padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo trabalho que realiza com a população em situação de rua em São Paulo e por ser um defensor dos direitos humanos, disse no Twitter que encontrou um bilhete com uma ameaça na porta da igreja que lidera na manhã deste domingo, 27.

"Seu dia de reinado vai acabar, pode esperar", ameaça o autor do bilhete. O texto diz ainda que o padre é um "defensor dos direitos dos bandidos" e que ele "usa o povo" para se "favorecer", além de chamá-lo de "petista vagabundo".

O padre faz parte de um conselho do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não tem envolvimento direto com o partido.

O Estadão tentou entrar em contato com o padre para saber mais detalhes sobre a ameaça e se ele registrou boletim de ocorrência ou pretende buscar alguma medida protetiva, mas não teve resposta até o momento da publicação.