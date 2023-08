Adapar realiza operação para baixar incidência de greening nos pomares

São Paulo, 28/08 - A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) realizou, na semana passada, uma operação visando baixar a incidência de greening nos pomares de citros no noroeste do Estado. O greening é a principal doença da citricultura. A bactéria causadora, Candidatus liberibacter asiaticus, é transmitida por um inseto psilídeo da espécie Diaphorina citri Kuwayama. Segundo nota da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, o trabalho foi feito tanto em pomares comerciais quanto em propriedades rurais e urbanas com frutas para consumo familiar.

"Entre as orientações repassadas está a compra somente de mudas certificadas, evitando adquirir e plantar as que são vendidas no comércio ambulante, e o corte voluntário das árvores em que a praga já estiver detectada", diz a pasta na nota.

Segundo o gerente de Sanidade Vegetal da Adapar, Renato Blood, o greening é uma doença com potencial para inviabilizar a citricultura no Paraná e em todo o Brasil, com forte impacto na economia das regiões produtoras. Não há tratamento e o controle precisa ser preventivo. "Os citricultores precisam se conscientizar da necessidade da eliminação das plantas cítricas com greening, do controle efetivo do inseto vetor e da eliminação sistemática de plantas doentes", disse. "Isso é fundamental para reverter a atual tendência de aumento da incidência da praga."