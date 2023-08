Colheita da 2ª safra de milho atinge 83% da área no Centro-Sul, revela AgRural

São Paulo, 28 - A área cultivada com milho na segunda safra 2023 estava 83% colhida no Centro-Sul do Brasil até a quinta-feira, 24, em comparação com 77% uma semana antes e 94% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural.

Além do plantio tardio, do alongamento do ciclo das lavouras e/ou da lentidão na perda de umidade dos grãos, o atraso da colheita agora tem mais um motivo: a logística complicada entre as lavouras e os armazéns.

"Em algumas áreas, os produtores se queixam da pouca disponibilidade de caminhões e das filas para entrega nos armazéns", diz a AgRural.