Kassab sobre vaga TCE: Tarcísio está procurando ter uma distância razoável do tema

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, também presidente nacional do PSD, afirmou nesta segunda, 28, que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, está procurando ter uma distância razoável da escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), que deve ocorrer em setembro.

Questionado sobre a possibilidade do escolhido ser o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), Kassab afirmou que o nome foi indicado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e que o considera "bastante adequado". "Se for ele, eu como paulista entendo que o TCE estará bem servido", disse o secretário.

"O governo assiste esse a processo", declarou o ex-ministro, que frisou que a decisão é da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

No início do mês, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que a indicação se tornou foco de disputa entre Valdemar da Costa Neto e a ala bolsonarista do PL na Alesp. Os parlamentares, conforme informou o repórter Bruno Luiz, rejeitam o nome de Bertaiolli e costuram apoio ao deputado estadual Ricardo Madalena (PL).

A ala bolsonarista reclama que o apoio a Madalena já estava encaminhado na bancada quando Valdemar teria fechado um acordo com Kassab, em prol da indicação de Bertaiolli. A negociação teria ocorrido sem conhecimento e anuência dos parlamentares, o que aumentou a insatisfação.