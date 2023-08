Tarcísio compara governo a time de futebol e justifica exoneração por baixo desempenho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 28, que a exoneração do secretário-executivo da Agricultura, Marcos Boettcher, se deveu ao baixo desempenho da pasta. "Entendi que ali tinha um espaço para melhoria e por isso fiz a substituição", disse.

Em meio a rumores de trocas em secretarias do governo, Tarcísio comparou sua equipe a uma equipe de futebol e disse que faz trocas "a partir do momento em que o time vai cansando". A exoneração de Boettcher foi publicada no Diário Oficial de São Paulo nesta segunda-feira, 28.

Tarcísio também citou agendas prioritárias para a agricultura paulista, como conectividade, crédito e regularização fundiária. Segundo seus auxiliares, a atual gestão da secretaria apresenta lentidão na implantação de políticas relacionadas à essas áreas. Por isso, o titular da pasta, Antônio Junqueira, também balança no cargo.