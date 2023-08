Crédito Rural: plataforma Broto, do BB, movimenta R$ 1 bilhão de janeiro a julho

São Paulo, 29 - A plataforma digital de agronegócios do Banco do Brasil (BB) movimentou cerca de R$ 1 bilhão em negócios de janeiro a julho deste ano, informou o banco, em nota. Segundo a instituição financeira, este valor representa cerca de um terço do total movimentado desde o início da operação, em julho de 2020.

O banco informou também que a audiência da plataforma Broto vem crescendo: "Das visitas recebidas, 47,7% foram registradas de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, a quantidade de clientes cadastrados subiu 136% - de 43.018 em 2022 para 101.555 até julho de 2023", cita, na nota.

Neste ano, o Broto agregou novas funcionalidades, informa o Banco do Brasil. "Destaque para o pagamento com Cédula de Produto Rural (CPR), modalidade pela qual empresas recebem à vista e produtores rurais pagam na safra", diz, e acrescenta que em breve a plataforma vai agregar outras formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto e pix.