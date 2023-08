Entregas de fertiliizantes sobem 1,5% no acumulado de janeiro a maio, diz Anda

São Paulo, 29 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro alcançaram 3,96 milhões de toneladas em maio passado, representando aumento de 21,9% em comparação com igual mês de 2022, quando o volume alcançou 3,25 milhões de toneladas. No acumulado de janeiro a maio, registraram-se 14,84 milhões de toneladas, com crescimento de 1,5% ante as 14,62 milhões de toneladas do mesmo período de 2022, segundo os mais recentes dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), divulgados nesta terça-feira, 29.

O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra maior volume no período analisado (25,6%), atingindo 3,80 milhões de toneladas. Seguem-se: Paraná (1,83 milhão), Goiás (1,72 milhão), São Paulo (1,37 milhão), Minas Gerais (1,24 milhão) e Rio Grande do Sul (1,13 milhão).

De acordo com a Anda, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou maio de 2023 com 465 mil toneladas, representando queda de 32,5%. No acumulado de janeiro a maio, foram 2,71 milhões de toneladas, com redução de 16,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando se produziram 3,25 milhões de toneladas.