Frio dá lugar a tempo seco e quente na maior parte do País; veja a previsão

Embora esta semana tenha começado fria no Sul e no Sudeste do Brasil, o tempo deve mudar nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a porção central do Brasil, o interior do Nordeste e o sul da região Norte vão registrar altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade em praticamente todo o restante da semana.

No Sudeste, o tempo ficará seco e sem chuvas em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Nessas áreas, a umidade relativa do ar deve ser inferior a 30%.

Previsão para São Paulo

Quarta-Feira - 30/08/2023

Temperatura Mínima: 14°C

Temperatura Máxima: 22°C

Quinta-Feira - 31/08/2023

Temperatura Mínima: 13°C

Temperatura Máxima: 23°C

Sexta-Feira - 1º/09/2023

Temperatura Mínima: 13°C

Temperatura Máxima: 25°C

Sábado - 02/09/2023

Temperatura Mínima: 16°C

Temperatura Máxima: 28°C

No noroeste do Amazonas estão previstos volumes de chuva maiores que 50 milímetros, devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas da região Norte, o tempo deve ficar seco, sem chuvas.

No Nordeste a previsão também é de tempo seco e sem chuvas, além de baixos valores de umidade relativa, principalmente nos Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e no interior da região. Há possibilidade de chuva na costa leste da região, especialmente no litoral baiano.

Ainda segundo o Inmet, uma massa de ar quente e seco vai chegar à região Centro-Oeste, deixando o tempo estável e sem chuvas em praticamente toda a região. A exceção é a divisa entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, onde há previsão de chuvas de mais de 30 milímetros. Nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ser registrada baixa umidade relativa do ar.

Na região Sul, o tempo deve ficar seco e sem chuvas no início da semana, mas a partir de sábado, dia 2, uma nova frente fria vai chegar à região e causar chuvas que podem ultrapassar 50 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul e oeste e sul de Santa Catarina. No norte do Paraná a previsão é de tempo seco e sem chuvas.