Janja confirma indicação de Teixeira ao STJ: Importante mulheres ocuparem espaços

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, confirmou em seu perfil no Twitter a indicação da advogada Daniela Teixeira ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), antecipada pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A indicação ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União (DOU), nem mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Muito contente com a indicação da advogada Daniela Teixeira para o STJ", afirmou Janja, no Twitter. "Como tenho dito com frequência, é extremamente importante que mulheres ocupem cada vez mais espaços de decisão e poder. Parabéns, Daniela!"

Teixeira tinha apoio da cúpula do PT e era considerada a mais forte candidata entre os três nomes na lista da OAB, aprovada no STJ. Sua candidatura era apoiada também pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados próximos ao governo petista.

Lula está sendo pressionado pela militância petista para indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal (STF) quando a ministra Rosa Weber se aposentar, em outubro. Os mais cotados, porém, são o ministro da Advocacia Geral da União Jorge Messias e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.