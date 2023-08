Ônibus colide com carro na zona sul de SP e fica com a frente suspensa em cima do automóvel

Um ônibus municipal colidiu com um carro na noite de segunda-feira, 28, na Rua Vittorio Gui, no Jardim Niterói, na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Com a batida, o coletivo ficou com a frente suspensa em cima do automóvel.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao PS Vidas. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Rua Estampa Esportiva, conforme acrescentou a corporação.

A São Paulo Transporte (SPTrans) disse que o acidente, ocorrido pouco antes das 21h, envolveu o ônibus de prefixo 6 3219, da linha 5194/10 (Jd. Apurá - Pq. Ibirapuera), da Mobibrasil.

As causas do acidente estão sendo apuradas. "Um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades policiais", disse a SPTrans.