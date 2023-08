Estoque brasileiro de suco tem menor nível desde início da série, diz CitrusBR

São Paulo, 30 - Os estoques brasileiros de suco de laranja alcançavam 84.745 toneladas em 30 de junho passado, mês que marca a passagem da safra 2022/2023 para a 2023/24. O volume corresponde uma queda de 40,7% em comparação com 143.104 toneladas existentes no mesmo período do ano anterior e representa o menor nível de estoque desde o início da série histórica, de 12 anos atrás, mostra levantamento realizado por meio de auditorias independentes com cada uma das empresas associadas à Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) e, posteriormente, consolidado sigilosamente por auditoria externa.

Conforme a pesquisa, divulgada hoje pela CitrusBR, foram processadas no período 265.292.217 caixas de 40,8 quilos de laranja entre membros e não membros, 18% a mais em relação às 224.422.184 caixas produzidas na safra anterior. A produção total de suco na safra 2022/23 foi de 945.529 toneladas (FCOJ Equivalente a 66 graus Brix), alta de 15% em comparação com as 821.600 produzidas na safra anterior.

Entre os principais motivos para a forte queda do estoque destacam-se a diminuição de 2,7 milhões de caixas entre as estimativas inicial e final divulgadas pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), cerca de 8 milhões de caixas perdidas por causa de problemas durante o processo de colheita e a deterioração do rendimento industrial de suco na fruta.