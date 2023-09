Câmara aprova urgência para PL que pode elevar pena de roubo para até 10 anos

"Chega de leniência com a atividade criminosa. Tolerância zero e penas em dobro!", prega Kim Kataguiri, em sua justificativa pelo aumento da punição a ladrões. Em sua avaliação, 'as penas (atuais) não são suficientes para coibir a ação criminosa, fora a progressão de regime de cumprimento de pena que colabora para que criminosos fiquem menos tempo na cadeia'.

"A certeza da impunidade faz o crime valer a pena", afirma.