Deral divulga primeira estimativa para safra de grãos 2023/24 no PR

São Paulo, 31 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulgou nesta quinta-feira, 31, a primeira estimativa de intenção de plantio da safra de grãos 2023/24 no Estado. A área ocupada com as culturas de verão deve atingir 6,25 milhões de hectares, o que corresponde a uma leve queda de 1% em comparação com a temporada anterior (6,31 milhões de hectares).

Desse total, a soja vai ocupar a maior parte, com previsão de 5,80 milhões de hectares, praticamente estável em comparação com 2022/23 (5,79 milhões de hectares).

Já os produtores de milho devem cultivar área de 317 mil hectares em 2023/24, representando diminuição de 16% ante 2022/23 (379 mil hectares).