Elogios a Tarcísio, perfil conservador e simpatia do agro: quem é o novo número 2 da PGR

O subprocurador-geral da República Luiz Augusto Santos Lima foi designado para um mandato "tampão" como número dois da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele vai substituir a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo, que está afastada para um tratamento de saúde. Como mostrou o Estadão, ela estava de férias nos Estados Unidos quando precisou passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de uma obstrução intestinal.

A troca na cúpula da PGR acontece a menos de um mês do fim do mandado do procurador-geral da República Augusto Aras. Ele deixa o cargo em setembro. Aras fez uma gestão alinhada ao governo Jair Bolsonaro e, apesar dos acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sua recondução é considerada remota.

Luiz Augusto Santos Lima tem uma carreira de mais de três décadas no Ministério Público Federal. Ele é coordenador da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão, colegiado responsável por temas ligados à defesa do consumidor, concorrência e regulação da atividade econômica.

O subprocurador é visto internamente como um nome conservador e que detém a simpatia do agronegócio. Ele também já elogiou publicamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela gestão como ministro da Infraestrutura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A indicação de Luiz Augusto Santos Lima como vice-PGR não interfere na designação do subprocurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros para atuar nos casos criminais em curso no Supremo Tribunal Federal, outra frente de trabalho até então coordenada por Lindôra Araújo.