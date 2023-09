Kepler Weber festeja ingresso no Novo Mercado da B3 e impulso das vendas com PCA

São Paulo, 31 - A Kleber Weber tocou na quarta-feira, 30, a campainha na B3, marcando a entrada da companhia no segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado. As ações da companhia estão sendo negociadas no segmento desde o último dia 26 de julho e a expectativa do diretor presidente e CEO da Kepler Werber, Piero Abbondi, é de que, à medida que ganhem liquidez, o custo do capital diminua.

"Trabalhamos para garantir eficiência, rentabilidade e segurança em nossas operações e para nossos clientes", discursou o executivo na solenidade.

O diretor Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Paulo Polezi, disse que o período para a empresa é de "acomodação".