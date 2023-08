No Piauí, Lula elogia Wellington Dias, ministro ameaçado pela reforma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um elogio ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, um dos ameaçados pela reforma ministerial em negociação. Lula também elogiou o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) em Teresina (PI), em ato de divulgação do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Sempre achei o Wellington o índio mais esperto que eu tinha conhecido na vida. E eu achava que era quase humanamente impossível aparecer um governador mais esperto que o Wellington. Mas não é que aqui no Piauí o Rafael consegue ser muito mais esperto? Eu, agora, toda vez que souber que o Rafael está em Brasília eu viajo. Porque se ele entrar no meu gabinete com essa sabedoria atrás de dinheiro eu já vi que vai faltar dinheiro para a Bahia, para o Ceará, para São Paulo", declarou o presidente da República.

Dias pode perder espaço na reforma ministerial em que Lula abrigará o Centrão no governo. O desenho mais provável é que o atual ministro do Desenvolvimento Social assuma uma pasta só com o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada para o deputado André Fufuca (PP-MA) ficar com as demais atribuições da estrutura.

Wellington Dias foi governador do Piauí por quatro mandatos. Ele se declara como indígena, e não rejeita o apelido "Índio", usado por Lula e outros aliados. É da confiança do presidente, que busca uma forma de mantê-lo com cargo no Executivo sem inviabilizar a aliança com o PP.