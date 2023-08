Saúde animal: lucro da Phibro aumenta 53% no 4º tri fiscal, para US$ 11,5 milhões

São Paulo, 31 - A fabricante de produtos para saúde animal e nutrição Phibro Animal Health, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 11,5 milhões, ou US$ 0,28 por ação, no quarto trimestre de seu ano fiscal 2023, encerrado em 30 de junho. O resultado representa aumento de 53,3% ante os US$ 7,5 milhões, ou US$ 0,18 por ação, registrados em igual período do ano passado. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,38, aumento de 5,6% na mesma base de comparação. A receita líquida diminuiu 0,12%, para US$ 255 milhões.

No segmento de saúde animal, as vendas líquidas aumentaram 6% no quarto trimestre fiscal, para US$ 176,8 milhões. Em nutrição mineral, a receita diminuiu 16%, para US$ 58,4 milhões. Já as vendas de produtos de performance aumentaram 3%, para US$ 19,9 milhões.

Para o ano fiscal 2024, a Phibro espera lucro líquido entre US$ 31 milhões e US$ 36 milhões e receita líquida entre US$ 1 bilhão e US$ 1,05 bilhão. Já o lucro ajustado deve ficar entre US$ 1,12 e US$ 1,27 por ação.