Vendas do Grupo Syngenta caem 3,3% e atingem de US$ 17,5 bi no 1º semestre

São Paulo, 31 - O Grupo Syngenta, holding formada pelo braço agrícola das estatais do setor químico Chemchina e Sinochem, registrou vendas de US$ 17,5 bilhões no primeiro semestre de 2023, recuo de 3,3% em comparação com o resultado de igual período do ano passado, de US$ 18,1 bilhões, informou a companhia nesta quinta-feira, 31. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cedeu 8,6% na comparação anual, para US$ 3,2 bilhões.

As vendas da divisão de proteção para lavouras perderam 5,8% no período, para US$ 8,1 bilhões, com quedas em Europa, África, Oriente Médio, América Latina e Ásia-Pacífico (excluindo a China), mas avanço na América do Norte.

A divisão de sementes apresentou vendas 8,7% maiores, para US$ 2,5 bilhões, com incremento no desempenho obtido em todas as principais regiões (excluindo a China), com exceção da América Latina.