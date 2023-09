Conab: portaria libera R$ 100 mil para início da compra pública de leite em pó

Brasília, 1 - Uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (30) liberou orçamento de R$ 100 milhões para compra pública de leite em pó pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A assessoria de imprensa da empresa confirmou que a medida vai tornar viável a compra governamental do produto, anunciado neste mês pelo governo.

A empresa vai adquirir o produto na modalidade compra direta com doação simultânea para as entidades sociais que atendam os critérios. "Foi publicada a portaria do governo federal, que dá início à compra pública do leite, por parte da Conab. Com isso, iremos começar a fazer a compra dos primeiros R$ 100 milhões para auxiliar nossos produtores. O governo do presidente Lula está atento à demanda e honra o seu compromisso", disse o presidente da companhia, Edegar Pretto, em redes sociais.

Na prática, a portaria remaneja R$ 100 milhões destinados à formação de estoques públicos pelo mecanismo de aquisição do governo federal (AGF) vinculados ao orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome por meio da ação orçamentária de aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional nacional. O orçamento é do MDS, mas a Conab operacionaliza os recursos.