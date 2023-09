Fim da safra de soja e política monetária explicam desaceleração no PIB no 2º tri, diz IBGE

Rio, 1 - A coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, disse nesta sexta-feira que o fim da safra de soja e política monetária explicam a desaceleração no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2023 na comparação com o primeiro.

O IBGE informou que o PIB avançou 0,9% de abril a junho na comparação com o primeiro trimestre de 2023, quando havia avançado 1,9% na margem - este dado foi revisado para alta de 1,8%, conforme informação divulgada também nesta sexta-feira pelo instituto.

Segundo Palis, o Brasil manteve "crescimento importante", apesar da desaceleração ante os três primeiros meses do ano.