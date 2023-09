Frente fria deve provocar tempestades e queda de granizo no Sul do país

A passagem de uma frente fria pelo Uruguai e pelo Rio Grande do Sul vai provocar, a partir de amanhã (2), tempestades localizadas, com possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do Estado gaúcho, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

A chuva mais significativa deve ser registrada no noroeste e norte do Rio Grande do Sul e no sudoeste de Santa Catarina, com volumes em torno de 100 milímetros (mm), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura.

A rápida passagem da frente fria sobre o Rio Grande do Sul, no domingo (3), continuará provocando tempestades localizadas, com volumes significativos de chuva (em torno de 100 mm) entre o Estado gaúcho e Santa Catarina.