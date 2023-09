Avião da Gol faz pouso de emergência após fumaça branca invadir cabine dos passageiros

Um avião da Gol precisou fazer um pouso de emergência e retornar ao Aeroporto Santo Dumont, no Rio de Janeiro, após uma fumaça branca se espalhar por todo o interior da aeronave na manhã deste sábado, 2. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o desespero dos passageiros durante o ocorrido.

O voo saía do Rio de Janeiro com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a Gol, os 102 passageiros e a tripulação a bordo foram retirados da aeronave após o pouso e não houve nenhum ferido.

A empresa ainda afirma que acompanhou quatro pessoas encaminhadas ao posto médico, mas todas já foram liberadas. Os passageiros também foram reacomodados em outros voos e seguem aos seus destinos, de acordo com a Gol.

A fumaça branca que tomou conta da aeronave teria vindo dos "vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação". Em nota, a Gol afirma que as equipes de manutenção e segurança ainda apuram as causas do ocorrido.

A empresa não especificou uma data quando questionada sobre a última vez em que a aeronave teria passado por alguma vistoria ou manutenção. Afirmou apenas que "todos os procedimentos foram realizados com foco total na segurança, valor número 1 da companhia".