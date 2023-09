Ônibus do The Town pega fogo a caminho do festival

Um ônibus a serviço do The Town pegou fogo no meio da Avenida 23 de Maio a caminho do festival, por volta das 17h deste sábado, 2. O fogo começou na parte de trás e assustou os passageiros, que pediram para que o motorista parasse o veículo.

"Ele não estava acreditando na gente. Aí uma menina levantou e gritou que estava pegando fogo, todo mundo levantou. Aí que (o motorista) parou no meio da avenida", conta Larissa Lima, de 26 anos, que estava a caminho do festival quando sentiu o cheiro de fumaça saindo do veículo. "Quando saímos, realmente estava pegando fogo (no ônibus inteiro)", diz.

Ainda segundo a Larissa, os passageiros tiveram de esperar 20 minutos até o motorista de outro ônibus a serviço do The Town ver o grupo parado na Avenida 23 de maio, na altura da Avenida Professor Ascendino Reis, e oferecer carona até o festival.

Larissa pagou R$ 30 na passagem do transporte exclusivo oferecido pelo The Town até o local do festival, no Autódromo de Interlagos. Os preços do expresso variam de R$ 10 a R$ 50, a depender do ponto de saída escolhido, e não estão inclusos no valor dos ingressos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum passageiro ficou ferido durante o episódio. Procurado, o The Town ainda não se manifestou sobre o caso.