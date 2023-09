Gilmar Mendes: Luta pela implementação de direitos humanos perde um dos maiores defensores

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou na noite deste domingo, 3, pelas redes sociais sobre a morte do ex-ministro José Gregori. "A luta pela implementação dos direitos humanos em nosso país perde, hoje, um de seus maiores defensores, o ex-Ministro da Justiça José Gregori. Descanse em paz, caro amigo, com a certeza de que seu exemplo inspirará muitos outros", postou Gilmar Mendes.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também lamentou a morte de Gregori, afirmando ser uma "grande perda para a democracia". "Nunca titubeou na defesa da Democracia. Comigo, sempre um grande parceiro pra melhoria da gestão hospitalar e da filantropia", escreveu Padilha nas redes sociais.

José Gregori morreu neste domingo, aos 92 anos, no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado há dois meses em decorrência de uma pneumonia.